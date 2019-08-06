Челябинск, , 13:00 — REGNUM

В Челябинской области за январь-июль выявлено 32 случая бешенства среди животных. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Собаки Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Всего случаи бешенства затронули 25 населённых пунктов, добавили в ведомстве.

За семь месяцев 2018 года случаев бешенства было меньше, 25.

На прошедшей неделе таких случаев не было. Введённые ранее ограничения в деревне Барсуки под Чебаркулем и в посёлке Верхний Атлян под Миассом в настоящее время отменены.