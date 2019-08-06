Вашингтон, , 13:00 — REGNUM

В Соединённых Штатах обнаружена подводная лодка USS Grunion, которая затонула в водах Тихого океана во время Второй мировой войны в 1942 году во время выполнения своего первого боевого задания. Об этом сообщает CNN.

Читайте также: На полуострове Таймыр найдена немецкая подводная лодка

Уточняется, что носовую часть субмарины в Тихом океане с помощью автономных подводных аппаратов обнаружила группа исследователей проекта Lost 52 Project.

https://twitter.com/USNHistory/status/1157682678805794816

По данным ВМС США, USS Grunion пропала 16 августа 1942 года, после того как подводная лодка обстреляла вражеский эсминец, потопила три судна и атаковала вражеские корабли во время своего первого военного патруля.

Также по теме: Во Франции обнаружили затонувшую более 50 лет назад подводную лодку

В 2002 году трое сыновей командира USS Grunion Маннерта Абеля — Брюс, Брэд и Джон — решили определить местоположение Grunion. В 2006 году они наняли команду специалистов, а в августе 2007 года им удалось найти обломки корабля у Алеутских островов. Судно покоится на глубине около 3,2 тыс. футов (более 975 м) под водой.

Добавим, что всего в время Второй мировой войны были потеряны 52 подводные лодки Тихоокеанского флота США.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года министерство вооруженных сил Франции установило местонахождение подводной лодки Minerve, которая затонула более 50 лет назад. Субмарина находится недалеко от Тулона — главной базы ВМС страны, которая расположена на Средиземном море.