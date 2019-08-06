Махачкала, , 13:00 — REGNUM

Дагестан сформировал свою делегацию для участия в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук — 2019». В работе площадки от республики примут участие 525 человек, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе регионального министерства по делам молодежи.

Руководить дагестанской делегацией на форуме и координировать её работу будут главный специалист-эксперт отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью минмолодежи республики Илгар Лелаев, замдиректора комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы Иса Рамазанов и заместитель директора республиканского молодежного центра Рашид Абдуллаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный, десятый по счету, «Машук» пройдет в городе Пятигорске, у подножия одноименной горы, с 9 по 30 августа. Одним из главных его отличий станет то, что впервые он пройдет в три смены, а не в две, как в предыдущие годы.

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