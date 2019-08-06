Москва, , 12:54 — REGNUM

Все косатки должны быть освобождены из «китовой тюрьмы» в Приморье до 1 сентября текущего года. Об этом сообщил 6 августа журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В планах ведомства — до начала сентября выпустить на волю косаток, а затем вывозить белух. Белух придется доставлять в район Шантарских островов, пояснил он.

Шестаков добавил, что освободить всех морских животных нужно в этом году, фактически сделать это можно не позднее ноября. Процесс освобождения будет зависеть от погоды и технических возможностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Охотское море выпустили третью группу косаток, находившихся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморском крае. Косатки находились в неволе с ноября 2018 года.

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