Нижний Новгород, , 12:53 — REGNUM

Группа преподавателей из Хуайнаньского педагогического университета (Китай) прибыла в Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина для прохождения курсов повышения квалификации, сообщает 6 августа пресс-служба вуза.

В Мининском университете пояснили, что китайские педагоги проходят повышение квалификации ежегодно, с 2015 года. Четыре года назад курсы были организованы для партнеров из другого вуза КНР — Аньхойского государственного педагогического университета (АГПУ).

«Последние 5 лет мы активно работаем по интернационализации и развитию международного сотрудничества. В этом году 11 программ университета прошли международную профессионально-общественную аккредитацию, что подтверждает глобальный уровень деятельности вуза», — сообщила первый проректор Мининского университета Елена Илалтдинова.

Отмечается, что на курсах преподаватели изучают структуру российского образования, знакомятся с опытом коллег из Мининского университета. Данная программа повышения квалификации не имеет аналогов в России и предполагает формат дополнительного международного образования для китайских партнеров.