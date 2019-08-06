Грозный, , 12:52 — REGNUM

Жители Чечни будут праздновать Курбан-байрам в течение трех дней — 11, 12 и 13 августа. Поскольку праздник жертвоприношения Ид аль-Адха приходится в 2019 году на воскресенье, власти республики предоставили верующим два дополнительных выходных дня — 12 и 13 августа.

«В связи с празднованием на территории Чеченской Республики Курбан-байрам и на основании обращения Духовного управления мусульман Чеченской Республики, объявить 12 и 13 августа 2019 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики», — говорится в указе главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как отмечено в документе, выходные предоставлены на основании Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125 — ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

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