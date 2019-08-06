Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM

Органы СКР по Санкт-Петербургу предъявили обвинение мужчине 1989 года рождения, ранее задержанному по подозрению в сексуальном насилии в отношении ребенка.

По версии следствия, вечером 4 августа 2019 года в квартире одного из домов по улице Боровой в Петербурге он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика, 2006 года рождения.

Напомним, 3 августа работающая в петербургском кафе женщина из Узбекистана обратилась в полицию в связи с тем, что 30-летний безработный земляк во Фрунзенском районе Петербурга заманил ее 13-летнего сына и совершил над ребенком насилие. Сотрудники полиции Петербурга 4 августа задержали подозреваемого.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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