Саратов, , 12:52 — REGNUM

Очередное уголовное дело коррупционной направленности возбудили сотрудники Следственного комитета РФ (СКР) по Саратовской области в отношении бывшего сотрудника МЧС Игоря Мусина. Об этом сообщается 6 августа на сайте управления СКР по Саратовской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ «получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, с марта 2009 года по март 2019 года подозреваемый, работая начальником различных отделов ГУ МЧС по Саратовской области, получил от оператора сотовой связи взятку в размере более 1,4 миллиона рублей. За это он должен был не принимать никаких мер по демонтажу оборудования базовой станции сотовой связи, которое установлено на здании ГУ МЧС по Саратовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в отношении Игоря Мусина уже было возбуждено дело о получении взятки 3,5 млн рублей.