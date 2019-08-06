Санкт-Петербург, 6 августа 2019, 12:50 — REGNUM
Большее влияние на ситуацию с пропуском машин скорой помощи окажет даже не увеличение штрафов за нарушение, а обсуждение этой темы в СМИ, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 августа, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя вступление в силу закона, предполагающего увеличение штрафов.
Как сообщалось ранее, в соответствие с новой версией закона штраф за непропуск машины скорой помощи со включенными мигалками и звуковым сигналом увеличен с 500 до 5000 рублей. Также водитель может быть лишен прав на срок от 3 месяцев до года (в прежней версии закона — до трех месяцев).
Кроме того, внесена поправка в Уголвный кодекс: за воспрепятствование деятельности медицинских работников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, может грозить штраф до 80 тыс. рублей и лишение свободы на срок до двух лет. Штраф до 5 тыс. рублей будет взиматься только в том случае, если непропуск скорой помощи не сказался на жизни и здоровье пациента.