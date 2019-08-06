Джакарта, , 12:46 — REGNUM

Международный литературный фестиваль пройдет в столице Индонезии Джакарте с 20 по 24 августа 2019 года, сообщает Antaranews.

Губернатор Джакарты Анис Басведан, открывая пресс-конференцию в преддверии международного литературного фестиваля, заявил, что столица Индонезии должна сыграть свою роль на мировой литературной арене.

«Джакарта стала символом роста индонезийской культуры. В Джакарте работают писатели из разных этнических групп, и теперь мы должны еще больше подчеркнуть роль Джакарты на мировой литературной арене», — отметил губернатор столицы Индонезии.

Кроме того, Анис Басведан выразил надежду, что международный литературный фестиваль станет обычной повесткой дня для Джакарты в ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фестиваль культурного разнообразия прошел в Дохе (Катар). В мероприятии приняли участие танцоры из Индонезии.

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