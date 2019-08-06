Туапсинский район, Краснодарский край, , 12:45 — REGNUM

Приставы приостановили деятельность летнего лагеря под названием ООО «Страна детей» в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФССП 6 августа.

Приставы выполнили ранее вынесенное решение суда, который установил: при работе лагеря была допущена масса грубых нарушений, которые могли нанести вред здоровью школьников. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора. Приставы приостановили работу всех объектов лагеря на 90 суток. Все объекты опечатаны судебными приставами, лагерь находится под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля власти Кубани объявили о массовых внеплановых проверках детских лагерей. Решение было принято после трагического пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае.