Ставрополь, , 12:45 — REGNUM

В Ставропольском крае раскрыто мошенничество, в котором участвовала преступная группа — муж с женой и двое их знакомых. Организованная группа вводила в заблуждение представителей сельхозпредприятий и продавала им удобрения и семена сельскохозяйственных культур. Общая сумма, на которую было составлено договоров и не предоставлено товара, составила около 25 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе главного краевого управления МВД.

По данным ведомства, злоумышленники фиктивно рассчитывали количество удобрений и составляли договоры купли-продажи на поставку пшеницы, но поставлять товар до договору и не планировали. Таким образом были обмануты семь организаций и индивидуальных предпринимателей Ставропольского края. В отношении мошенников было возбуждено девять уголовных дел, которые соединены в одно производство. Дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд города Ставрополя.

Стоит отметить, что мошенники попались при совершении другого преступления. Организатор группы совместно с еще одним ее участником продал марихуану общей массой около 200 граммов. Покупателем оказался подставной гражданин, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

В настоящее время двое фигурантов уголовных дел находятся под подпиской о невыезде, один — арестован, еще один уже находится в местах не столь отдаленных по решению Изобильненского районного суда за совершение иных преступлений.