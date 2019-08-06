Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 12:44 — REGNUM

В Ленинске-Кузнецком угольные предприятия привлечены к административной ответственности — за нарушения законодательства о рекультивации земель, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кемеровской области.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что 23 земельных участка (общая площадь которых составляет 58,2 гектаров) используются двумя угольными предприятиями без проекта рекультивации. На семи участках, которые имеют сельскохозяйственное назначение, велась добыча полезных ископаемых. А ещё один участок использовался без каких-либо прав на него.

В отношении одного предприятия были возбуждены два административных дела, в отношении другого — три. Предприятия признаны виновными в правонарушениях, им назначены штрафы на общую сумму 1,6 млн рублей.

Главам муниципальных образований было вынесено два представления — из-за отсутствия эффективного муниципального земельного контроля. Представления вынесены и руководителям угледобывающих предприятий.