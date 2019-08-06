Москва, , 12:41 — REGNUM

Небольшой размер суточных выплат в командировках негативно отражается на уровне жизни российских госслужащих. Об этом говорится в письме представителей профсоюзов в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Известия».

Профсоюз работников госучреждений просит комиссию рассмотреть вопрос об увеличении командировочных. Во время поездок по стране расходы чиновников превышают размер «установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни», отметила зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина, подписавшая обращение.

Сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают в поездках по сто рублей в день, однако на эти деньги едва ли можно купить чашку кофе. Нужен новый механизм расчета выплат, отмечают в профсоюзе.

«Несправедливо, что в компаниях люди получают в семь раз больше, чем на госслужбе», — считает председатель профсоюза госслужащих Николай Водянов.

Речь идет о 700 рублях — суточных выплатах, с которой Налоговый кодекс позволяет частным компаниям не уплачивать сборы. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет трехстороннюю комиссию, подтвердили получение письма, но комментировать его не стали.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года оклады федеральных государственных служащих могут быть повышены на 4,3%. Провести индексацию окладов предложило Министерство труда.

Читайте также: Минтруд предлагает повысить зарплаты федеральных чиновников на 4,3%