Нанкин, Китай, , 12:35 — REGNUM

Компания Fruit Mould из провинции Цзянсу предложила своим клиентам необычной формы фрукты, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Так, все желающие могут купить яблоки в форме куба или сердечка с надписью «Love», то есть «любовь». По словам Стивена Дина, основателя компании, данные «креативные» фрукты выращены в специальный формочках.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня России официально запретит ввоз в Россию ввоз семечковых и косточковых фруктов из-за плохого качества товаров из Поднебесной.

Читайте ранее в этом сюжете: Таможня закроет импорт некоторых фруктов из Китая: цены уже повысились