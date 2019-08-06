Минск, , 12:33 — REGNUM

В Минске стартовал первый белорусско-узбекистанский молодежный IT-форум, в рамках которого были представлены различные проекты в сфере информационных технологий. Об этом 6 августа сообщает агентство «БелТА».

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В рамках форума представители Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) и Союза молодежи Узбекистана подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Председатель центрального совета узбекистанского союза молодежи Кахрамон Куранбаев отметил, что молодежный форум является площадкой для обсуждения вопросов в области совместных технологий и предпринимательской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Минске прошел первый белорусско-узбекистанский межрегиональный форум. В рамках мероприятия состоялась национальная промышленная выставка Узбекистана.

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