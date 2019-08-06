Железноводск, Ставропольский край, , 12:32 — REGNUM

Большая детская площадка в виде Кремля появится в ставропольском городе-курорте Железноводске. Объект будет установлен на территории нового парка «Комсомольская поляна», пишет «МК — Кавказ».

В парке, помимо детского городка, строятся площадки для футбола, волейбола и воркаута, памп-трек (велосипедная трасса с чередованием ям, кочек и контруклонов) и площадка для катания на роликах. Здесь также продолжается строительство концертной площадки и ведутся работы по укладке плитки.

В ближайшее время специалисты приступят к озеленению парка. На «Комсомольской поляне» планируется высадка почти сотни кленов, а территорию в 4,4 тыс. квадратных метров, по заверению мэрии города, покроет высококлассный газон.

На строительство парка по программе «Комфортная городская среда» из краевого бюджета ранее было выделено 90 млн рублей. Завершение всех работ запланировано на сентябрь 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Пятигорске после масштабной реконструкции был открыт парк «Цветник» — одна из главных достопримечательностей города. Работы по благоустройству начались в 2018 году и велись на средства, полученные от курортного сбора.