Астрахань, , 12:28 — REGNUM

В Астрахани суд признал виновным бывшего сотрудника Астраханского ЛО МВД России на транспорте Малика Кадралиева за получение взятки в крупном размере. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

В апреле 2018 года таксист передал пакет с 100 тысячами рублей Кадралиеву, не зная о содержимом посылки. Деньги предназначались экс-полицейскому, чтобы он вернул изъятую партию щучьей икры весом 50 кг и не проводил проверку лица, у которого был изъят груз.

Кадралиева признали виновным по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Его приговорили к лишению свободы сроком на 3,5 года.