Архангельск, , 12:28 — REGNUM

Процесс перехода бюджетных учреждений Архангельской области на раздельный сбор мусора идет не так быстро, как хотелось бы губернатору. Отчет министров по данной теме на оперативном совещании вызвал недовольство главы региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У меня такой вопрос: «Архавтодор» занимается введением раздельного сбора мусора? Нет. Между прочим, это бюджетное учреждение. Наш Центр информационных технологий занимается РСО? Нет. В пожарных частях занимаются этим? Нет. Обратите внимание на выполнение моего поручения», — заявил губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года губернатор Архангельской области поручил всем бюджетным организациям региона перейти на раздельный сбор мусора до конца 2019 года.