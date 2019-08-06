Ярославль, 6 августа 2019, 12:27 — REGNUM

В Ярославле планируют построить новое здание Арбитражного суда Ярославской области. Суд разместил тендер на проектирование здания на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арбитражный суд
Арбитражный суд
Ombudsmanyar.ru

Оно разместится на Московском проспекте, в районе дома 13. Судя по всему, речь идет о земельном участке напротив гостиницы «Святой Георгий», за остановкой общественного транспорта «Большая Федоровская».

Стоимость работ по проектированию нового здания составляет 33,7 млн рублей. Земельный участок расположен рядом с объектом культурного наследия «Пивная и лавка Белова». Проектная организация должна будет предусмотреть работы по сохранению объекта культурного наследия и археологического наследия. Работы по подготовке проекта планируется завершить в 2020 году.

Сейчас Арбитражный суд Ярославской области расположен на проспекте Ленина, в здании постройки середины 20 века. Вероятно, обновление здания требуется в связи с возрастающей нагрузкой на суд. При этом проектировщикам придется решить еще одну проблему — с парковкой автотранспорта. Как и на проспекте Ленина, на Московском проспекте мест для машин нет.