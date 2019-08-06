Бербанк, США, , 13:11 — REGNUM

Сериал «Бэтвумен» (Batwomen) должен сделать лучше жизнь представителей сексуальных меньшинств. Об этом рассказала исполнительница главной роли Руби Роуз изданию The Independent 5 августа.

В сериале Роуз играет женщину-супергероя Бэтвумен, спасающую горожан от преступного мира. Она является женской версией Бэтмена и тоже носит костюм летучей мыши. При этом в сериальной версии Бэтвумен представляется публике лесбиянкой. Это редкий случай, когда супергерой является представителем ЛГБТ-сообщества.

Актриса убеждена, что такой образ на телевидении придаст силу и уверенность всем, кому ее не хватает в сообществе.

«Такого фильма мне не хватало, когда я была ребенком», — отмечает Роуз. Она сама является представительницей ЛГБТ-сообщества, как и ее героиня.

Сериал выйдет в октябре 2019 года на телеканале CW. Ранее представители телеканала рассказали, что хотели бы объединить сюжет сериала с другим шоу по комиксам DC — Supergirl.

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