Гонконг, Китай, , 12:16 — REGNUM

Все причастные к насилию и незаконным действиям, которые разгорелись в Гонконге, будут привлечены к правосудию, включая закулисных манипуляторов и организаторов, заявил пресс-секретарь Канцелярии по вопросам Гонконга и Макао при Госсовете КНР, передает 6 августа газета China Daily.

Пресс-секретарь отметил во время пресс-конференции в Пекине, что почти два месяца демонстранты в Гонконге наращивали эскалацию конфликта, достигнув экстремального и шокирующего уровня насилия. В общей сложности 461 человек был ранен, включая 139 полицейских.

Об усилении интенсивности и разрушительности протестов свидетельствуют методы борьбы и оружие, примененные небольшой кучкой радикалов, которые применили против полицейских коктейли Молотова, дымовые шашки, луки и стрелы. Кроме того, они занимались поджогами и прочими преступлениями.

«Эти действия серьезно подрывают личную безопасность и собственность полицейских, а также жителей Гонконга. Они серьезно нарушили благополучие и стабильность Гонконга, толкнув его в опасной бездне», — заявил Ян.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге начались после рассмотрения законопроект о выдаче КНР жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. Власти Китая обвиняют в организации протестов «безответственных людей на Западе».

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