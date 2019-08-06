Рязань, , 12:15 — REGNUM

Подростка, получившего травмы в аварии в Сасовском районе Рязанской области, транспортируют на вертолёте в Областную детскую клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой. Решение о транспортировке остальных пострадавших будет принято после консилиума врачей, сообщили 6 августа в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, двоих пострадавших направили в Сасовский межрайонный медицинский центр. Подростка с травмами средней степени решено перевезти в Рязань, вызвана санавиация. Шесть пациентов госпитализированы в Шацкую межрайонную больницу, из них трое находятся в тяжёлом состоянии, у троих травмы средней степени тяжести. Если будет необходимо, пострадавших отправят в травмцентр первого уровня Областной клинической больницы.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую, а также психологическую помощь в полном объёме.