Москва, , 13:13 — REGNUM

Российская студия БУНД!!1 Games планирует выпустить видеоигру — симулятор митинга. Об этом 5 августа сообщило интернет-издание Daily Storm.

В игре у геймеров будет возможность организовать свой собственный митинг и создать для него подходящие лозунги. Отдельно разработчики отмечают, что их игра «никого ни к чему не призывает». Релиз PROTEST SIMULATOR должен состояться 28 августа 2019 года.

Ранее компания Merge Games выпустила игру RIOT: Civil Unrest. В ней геймеры также могли играть за протестующих и постараться доказать свою правоту. При этом можно было управлять и полицией, которая должна разогнать митинг.