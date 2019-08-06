Вашингтон, , 12:46 — REGNUM

Акции крупнейших компаний-разработчиков игр резко упали после того, как президент США Дональд Трамп выступил против видеоигр, которые, по его мнению, пропагандируют насилие. Об этом сообщило издание Bloomberg 5 августа.

Сообщается, что акции Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two Interactive Software упали примерно на 5% после заявления президента. Основной «причиной для беспокойства» аналитики считают шутеры Fortnite и Call of Duty.

Дональд Трамп обвинил видеоигры в пропаганде насилия после двух случаев массовой стрельбы в США. Ранее американский политик-республиканец Кевин Маккарти также назвал видеоигры одной из причин стрельбы. По его мнению, игры «дегуманизируют люедй».