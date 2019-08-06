Москва, , 11:49 — REGNUM

В 2018 году порядка 20% работников в России боялись потерять работу, об этом говорится в мониторинге, подготовленном РАНХиГС и Институтом экономической политики им. Гайдара.

Отмечается, что исследование было проведено в прошлом году и основано на опросе 3 тыс. человек в возрасте 25−65 лет.

«Более двух третей работающих характеризуют свою занятость как устойчивую. В то же время каждый пятый опасается, что может потерять работу», — говорится в исследовании.

Так, самый высокий показатель устойчивости занятости демонстрируют не руководители, а специалисты высокой квалификации.

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Угрозу потери работы в большей степени ощущают технические служащие и рабочие, в том числе квалифицированные. Вместе с тем угроза потери работы растет с достижением работником 35 лет, пик угрозы потери работы приходится на 55−65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, самая сложная ситуация с трудоустройством сложилась на Северном Кавказе. Четыре субъекта из семи в Северо-Кавказском федеральном округе заняли первые места в рейтинге напряжённости на рынке труда.

Отметим, ранее Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в России. Так, в стране невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. Кроме того, профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий.

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