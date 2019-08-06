Владикавказ, , 11:49 — REGNUM

В Северной Осетии раскрыто крупное хищение, в совершении которого подозреваются директор Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий РСО-Алания — микрокредитной компании и генеральный директор муниципального унитарного предприятия. Мошенническим путем, используя свое служебное положение, они похитили 28 млн рублей у организации, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе МВД по региону.

Счётчик Иван Шилов © ИА REGNUM

Как было установлено в ходе проверки следователями управления ФСБ России, подозреваемые присваивали собранные с населения денежные средства за газоснабжение, канализацию, управление жилым фондом, вывоз и утилизацию ТБО, капитальный ремонт и другие услуги ЖКХ.

Люди оплачивали потребленные услуги в кассе муниципального унитарного предприятия. А директор и его заместитель, которым оказался по совместительству директор Фонда микрофинансирования, неоднократно получали наличные в кассе, не зачисляя их на счета поставщиков услуг.

За все время действия незаконной схемы злоумышленники присвоили денежные средства на сумму 28 362 218 рублей. Управление ФСБ возбудило в отношении них уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Как отметили в МВД, ранее оба подозреваемых уже являлись фигурантами девяти уголовных дел по подобным фактам.