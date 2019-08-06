Первоуральск, Свердловская область, , 11:50 — REGNUM

В Первоуральске (Свердловская область) взыскали с коммунальных служб около 180 тысяч рублей из-за залитой квартиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В жилом доме перемёрзла ливнёвка, из-за чего залило квартиру пострадавшей женщины. Был нанесён ущерб более чем на 87 тысяч рублей.

Гражданка решила обратиться в суд и потребовала коммунальное предприятие заплатить, кроме этой суммы, 8 тысяч рублей за оценку ущерба, 15 тысяч рублей за слив воды с натяжного потолка, 10 тысячу рублей за моральный вред, а также компенсировать ей 25 тысяч рублей за услуги представителя в суде, и выписать штраф за несоблюдение требований потребителя.

В итоге первоуральский городской суд взыскал с коммунального предприятия 179 тысяч 428 рублей. Компания попыталась обжаловать решение в областном суде, но это сделать не удалось.

Напомним, 30 июля в Екатеринбурге обязали управляющую компанию освободить проход для людей. Ранее коммунальщики самовольно оградили территорию, предназначенную для свободного передвижения граждан.

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