р-н Шадринский, , 12:43 — REGNUM

В селе Ключи Шадринского района Зауралья отремонтировали не ту улицу, что была указана в контракте. В районной администрации закрыли на это глаза и «приняли работу» на неотремонтированном участке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по Курганской области.

Заказчиком дороги выступило Управление ЖКХ по Шадринскому району. Контракт на капитальный ремонт дороги в северной части села был заключён 4 мая 2018 года с ООО «Далматовское строительное управление».

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ремонт дороги был перенесён с одной улицы на другую, принят и оформлен актом о приёмке выполненных работ в отношении той улицы, где работы не проводились. Что является нарушением требований Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В связи с этим в отношении начальника управления ЖКХ Шадринского района прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ («Приёмка выполненной работы в случае несоответствия этой работы условиям контракта»). Чиновнику назначено наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей.