Тбилиси, , 11:42 — REGNUM

На участке автодороги Мцхета — Степанцминда — Ларс (граница с Россией) на севере Грузии с 7 по 9 августа будет введено временное ограничение на пропуск транспортных средств. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В ведомстве уточнили, что движение будет ограничено для прицепного и полуприцепного автотранспорта с 9:00 до 18:00 ( 8:00—17:00 по московскому времени) из-за дорожных работ по восстановлению асфальтного покрытия. В департаменте уточнили, что в остальное время дорога будет свободна для всех видов транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, на участке Мцхета — Степанцминда планируется построить 23-километровый участок объездной дороги, который будет пролегать между населенными пунктами Квешети и Коби. На реализацию проекта планируется привлечь $415 млн Азиатского банка развития (АБР).

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