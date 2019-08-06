Красноярск, , 11:37 — REGNUM

В Красноярском крае продолжается поиск неразорвавшихся боеприпасов, хранившихся на складе в воинской части в Ачинском районе, где 5 августа произошли взрывы.

Также в сюжете: Под Ачинском ликвидировали пожар на военном складе

По данным источника ТАСС в экстренных службах, зона поисках вокруг хранилища определена в радиусе 15 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории воинской части. Снаряды начали взрываться, детонация боеприпасов прекратилась только к утру 6 августа.

Ранее по теме: Усс о ЧП под Ачинском: опасность пребывания в радиусе 15 км сохраняется

В настоящее время в 30 пунктах временного размещения, организованных в трёх городах и двух муниципальных районах, находится почти 3,9 тыс. человек. В региональном МЧС население предупредили, что возвращаться к местам проживания пока небезопасно.

Читайте развитие сюжета: В Госдуме рассказали, когда жителям Ачинска разрешат вернуться