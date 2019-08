Лондон, , 12:37 — REGNUM

Британская студия-разработчик игр Slitherine Strategies выкупила права на создание игр серии Master of Magic. Об этом представители компании сообщили на своём официальном сайте 5 августа.

Разработчики назвали работу над Master of Magic «высочайшей ответственностью» для них. По их словам, студия постарается сохранить оригинальный геймплей игры, добавив в него современные элементы: мультиплеер, простоту освоения и возможность социального взаимодействия.

Оригинальная Master of Magic вышла в 1994 году. Проект оказал сильное влияние на жанр пошаговых стратегий и заложил основы для многих более современных игр: Age of Wonders, Elemental: War of Magic и Warlock: Master of the Arcane.