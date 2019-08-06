Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM

Все школы, которые должны быть сданы к 1 сентября 2019 года в Петербурге после ремонта или строительства, будут введены в срок, кроме печально известной гимназии №406 в Пушкине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 6 августа глава комитета по строительству Санкт-Петербурга Леонид Кулаков.

По его словам, других учебных заведений в зоне риска нет. «Других школ, которые по нашему плану к 1 сентября должны были быть введены, находящихся в зоне риска, я не вижу. У нас есть две школы, которые будут вводиться в этом месяце. Работы по ним сейчас находятся в завершающей стадии, на объектах работают специалисты службы Госстройнадзора», — сказал чиновник.

Речь идет о школе в поселке Металлострой на 550 мест и о школе на проспекте Космонавтов на 825 мест.

Напомним, гимназию №406 в Пушкине закрыли на ремонт еще в 2017 году, сроки сдачи постоянно сдвигались, зимой власти обещали открыть ее двери для школьников к 1 сентября. Однако подрядчик объявил себя банкротом, работы, по сообщениям родителей, в 2019 году толком даже не начинались. Только в июле Смольный объявил, что расторгает с застройщиком контракт, осенью предполагается провести новый тендер.

«К сожалению, так получилось, что подрядчик гимназии не смог не то что активизироваться, даже приступить к активному строительству в сроки, которые позволяли до 1 сентября ввести этот объект в эксплуатацию. Поэтому было принято очень неприятное, но, тем не менее, необходимое решение о расторжении с ним контракта», — сказал Леонид Кулаков.

Теперь срок сдачи объекта сдвинулся на лето 2020 года, а почти 1 тысяче учеников третий год подряд придется кочевать по девяти площадкам в разных концах города.

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