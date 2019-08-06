Сочи, Краснодарский край, , 11:30 — REGNUM

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с президентом РФ Владимиром Путиным посетит центр для одаренных детей «Сириус» в Сочи 6 августа, а также примет участие в заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», сообщила пресс-служба администрации края.

Президент и глава региона побывают в новом корпусе «Школа», где дети проходят обучение по профильным программам центра. Также губернатор примет участие в заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», которое проведет президент. Заседание будет посвящено дальнейшему развитию центра для одаренных детей.

Центр «Сириус» был создан в 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры с целью раннего выявления одаренных детей. Центр — круглогодичный, каждый месяц сюда приезжают сотни детей со всей страны.