Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM

Жительнице Кабардино-Балкарии Регине Б. вынесли обвинительный приговор за помощь участнику группировки «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который принимает участие в войне в Сирии на стороне боевиков.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе суда. Как было установлено в ходе следствия, подсудимая и некий Алим были связаны СМС-перепиской. В январе 2018 года она послала боевику пять тысяч рублей на QIWI-кошелек для покупки оружия и боеприпасов.

В ходе следствия Б. признала свою вину и сотрудничала со следствием. Свидетели по делу называли ее отзывчивым человеком, который занимался благотворительной деятельностью, в том числе сбором средств для больных детей, онкобольных, инвалидов.

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