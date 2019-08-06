Окленд, Новая Зеландия, , 11:28 — REGNUM

Новозеландский Окленд из-за сильного снегопада остался без электричества. Об этом сообщает новозеландский информационный портал News Now. Отключение питания произошло по причине провисания проводов электропередач из-за снежного шторма, и службам города пришлось на более чем 5 часов отключить город от электричества.

Метеорологи Новой Зеландии предупреждают об усилении осадков в некоторых районах Окленда. Власти города опасаются, что снегопад может повредить деревья и линии электропередач. Службы спасения призывают горожан быть осторожными и в случае экстренных ситуаций незамедлительно сообщать специалистам.

Более того, из-за сильного снегопада в городе парализовано транспортное движение. Многие водители не были готовы к таким погодным условиям, что привело к сильным заторам на трассах страны.

Температура воздуха в некоторых районах достигла отрицательных показателей, в некоторых районах даже до — 8 градусов по Цельсию. Такая погода является необычным явлением для жителей Окленда, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях.