Улан-Удэ, , 11:26 — REGNUM

В столице Бурятии Улан-Удэ 5 августа состоялось торжественное открытие новой поликлиники онкологического диспансера. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Новое учреждение, как надеются врачи, позволит в разы повысить эффективность работы онкологов. Если старая поликлиника была рассчитана на 70 посещений в день, то новая — на 250. Кроме того, закуплено современное медицинское оборудование общей стоимостью 490,5 млн рублей.

«Наше новое и самое современное оборудование позволяет диагностировать опухоли именно на ранних стадиях, ставить правильный диагноз и соответственно начинать своевременное лечение», — сообщила главврач Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера Инесса Шагдурова.

Добавим, что в настоящее время идёт также строительство лечебно-лабораторного корпуса на 150 мест. Правительство Бурятии также подписало концессионное соглашение о строительстве до 2021 года Центра ядерной медицины, где будет установлен циклотрон и позитронно-эмиссионный томограф.

Как сообщало ИА REGNUM, в девяти российских регионах выявили дефицит врачей-онкологов. Так, в Ненецком автономном округе с населением 44 тыс. человек работает один онколог, на 49 тыс. населения Чукотки таких специалистов три, а в Республике Алтай — шесть на 218 тыс. жителей.

Читайте также: В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов