Сеул, , 11:39 — REGNUM

Правительство Южной Кореи выделило 532 тысячи долларов на создание цифровых копий уникальных археологических артефактов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства по делам воссоединения.

Речь идёт о находках, сделанных на территории Северной Кореи в Манвольдэ — месте, где в Х-XIV веках располагался дворец правителей Корё. С 2007 по 2018 год КНДР и Южная Корея проводили здесь совместные раскопки, в ходе которых удалось обнаружить тысячи артефактов, а также руины древнего дворца.

Так как Манвольдэ недоступен туристам из Южной Кореи, было принято решение оцифровать находки, а также создать виртуальный тур по историческому месту. Ожидается, что работы будут завершены уже в следующем году, и каждый желающий сможет бесплатно ознакомиться с уникальными культурными ценностями.