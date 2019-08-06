Сеул, , 11:45 — REGNUM

Hyundai Motor — конгломерат, производящий автомобили Hyundai и Kia, — объявил о рекордном уровне продаж гибридных автомобилей. За последнее десятилетие их число превысило 1 млн единиц, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

На внутреннем рынке было реализовано 341 702 автомобиля, а на зарубежных — 666 136 автомобилей. Главным образом, речь идёт о моделях Hyundai Avante, Hyundai Grandeur, Hyundai Sonata, Kia Niro. В ближайшее время концерн планирует также наладить выпуск гибридных версий Hyundai Kona, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, а также Kia Sorento, наиболее популярные у покупателей.

Гибридные автомобили оснащаются бензиновым и электрическим двигателями, что позволяет значительно сократить расход топлива до 2−3 литров на 100 километров. При этом, они, как правило, значительно дороже классических моделей, что на данный момент является сдерживающим фактором для роста продаж.