Претория, ЮАР, , 11:27 — REGNUM

Руководство частной школы в ЮАР запретило школьнице, которая должна родить в апреле 2019 года, сдавать выпускные экзамены в связи с жалобами родителей ее одноклассников, передает ВВС Africa.

В соответствии с письмом, которое предоставило руководство образовательного учреждения «New Horizon College» в провинции Оранжевое свободное государство, 18-летняя школьница «не справится с требованиями обучения в 12-м классе».

»Мы принимаем во внимание детей, их родителей, а также репутацию и имидж, который определяет нас как независимую школу», — говорится в письме, подписанном директором школы Филиппом Пекешем.

«Родители в социальных сетях жалуются… им не нравится, когда их дети сталкиваются с этим в школе», — говорится в письме о беременности Мгчины.

Девушка рассказала, что она огорчена новостями.

«Они отказали мне в моем базовом праве на образование. Я никогда не хотела прекращать ходить в школу, я хотела продолжить занятия и сдать на зачисление [«зачисление» — южноафриканский термин для сдачи экзаменов в последний год обучения, эквивалентно получению аттестата зрелости]», — заявила школьница.

Мгчина предложила руководству школы предоставить ей право пропустить только 15 дней занятий: за 10 дней до родов и через 5 дней после. Представители департамента образования ЮАР заявили, что ни одному ребенку не должно быть отказано в праве на образование.