Тбилиси, , 11:19 — REGNUM

В грузинском городе Кварели на востоке страны произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом 6 августа сообщили в национальном центре сейсмического мониторинга.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 10 часов 55 минут по тбилисскому времени (9:55 по московскому времени). Отмечается, что глубина залегания подземных толчков составила 16 км.

Напомним, 2 августа в 5 км к юго-востоку от города Они на северо-западе Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,7. Глубина залегания подземных толчков составила 14 км.

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