Анкара, , 12:45 — REGNUM

Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «61,69% детей сирийских беженцев, достигших школьного возраста, посещают школу, для образования в начальной школе эти цифры составляют 96,3%. Средний процент детей беженцев, посещающих занятия в начальной школе по миру — 61%. Иными словами, принимая беженцев, мы не бросаем их на произвол судьбы».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Мы делаем большие успехи в вопросе вовлечения несовершеннолетних сирийцев, переживших психологические травмы в условиях войны и насилия и вынужденных искать убежища в Турции, в нашу образовательную систему». Министр добавил: «Например, мы реализуем 2-летний проект под названием «Поддержка интеграции сирийских детей в турецкую образовательную систему». Судя по данным на февраль 2018 года, в рамках проекта 5,5 тысяч преподавателей давали уроки турецкого языка 390 тыс сирийских учеников в 23 провинциях».