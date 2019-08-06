Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM

Кандидаты в депутаты свердлоского заксобрания отчитались за финансовую часть своей избирательной кампании. Информация опубликована на сайте облизбиркома.

Ожидаемо, больше всего вложился и потратился Владимир Смирнов («Единая Россия»). Он уже израсходовал почти 600 тысяч рублей, хотя средства у единороса ещё есть — он вложил 800 тысяч рублей из своих дене.

В большим отрывом идёт второй кандидат, Дмитрий Головин («Яблоко»). Он не успел ещё ничего потратить, хотя средства у него есть — в размере 122 тысяч 500 рублей (53 тысячи 500 — свои деньги, 59 тысяч рублей — от физлиц, 10 тысяч рублей от юрлиц).

Андрей Пиняжин (КПРФ) получил 14 тысяч 950 рублей от юрлица и почти всё уже потратил. У Дмитрия Бондарева (СР) вложил свои три тысячи рублей, и тоже практически израсходовал их. А Александр Каптюг (ЛДПР) пока умудряется обходиться без денег, на его счету — ни рубля.

Напомним, довыборы в свердлоское заскобрание по Орджоникидзевскому району одномандатному округу пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Место освободилось после ухода депутата Игоря Володина на пост спикера гордумы Екатеринбурга.

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