Анкара, 6 августа 2019, 11:26 — REGNUM
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закладки фундамента ассирийской церкви в Стамбуле заявил: «Для нас, каждый приехавший сюда — прежде всего, человек. И только поэтому он уже достоин уважения. Мы никогда не проводили религиозных различий между собственными гражданами». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы правим Стамбулом 566 лет. За этот долгий исторический период наш регион стал центром религий, этносов, культурного и расового разнообразия, но, что самое главное, — человечности. Наши двери и сердца были всегда открыты для всех обиженных и угнетенных от Испании до Кавказа, от Южной Европы до Северной Африки».Турецкий лидер добавил: «Сейчас мы принимаем в своей стране почти 4 млн человек, приехавших из Сирии и Ирака, среди которых есть, наряду с нашими братьями-мусульманами, и ассирийцы, и езиды, и другие группы верующих. Как и в любой период истории, у нас и в мыслях нет разделять приехавших к нам людей по вере, национальности, цвету кожи или культуре».