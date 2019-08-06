Москва, , 11:14 — REGNUM

Новые предприятия по переработке коммунальных отходов могут появиться на территории Москвы, сообщил директор департамента ЖКХ столицы Александр Соловьев в интервью ТАСС.

Он отметил, что у властей нет планов по строительству новых мусоросжигательных заводов на городской территории.

«Я не исключаю, что будут появляться новые мусороперерабатывающие предприятия, и не вижу в этом ничего зазорного, если они будут соответствовать абсолютно всем стандартам, санитарно-эпидемиологическим нормам и не будут нести никакого урона окружающей среде и населению, проживающему вблизи таких объектов», — сказал он.

В настоящее время в столице действуют два МСЗ: №3 на улице Подольских Курсантов и бывший №4 в промзоне «Руднево». Также четыре мусоросжигательных завода строятся в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, мусоросжигательный завод построят в Солнечногорском городском округе Московской области. Распоряжение о передаче участка земли под эти цели подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

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