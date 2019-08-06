Анкара, , 11:52 — REGNUM

Глава Верховного совета Турции по радио и телевещанию Эбубекир Шахин заявил, что, согласно данным Исследования предпочтений зрителей 2018 года, 70,4% опрошенных высказывались о необходимости контроля платформ, ведущих вещание через интернет. В то же время против такого шага выступило лишь 13% опрошенных. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эбубекир Шахин отметил, что, в рамках того же исследования, право голоса было предоставлено и тем лицам, которые являлись непосредственными субъектами интернет-вещания. По его словам, за установление контроля выступило 65,9% респондентов данной группы, а против — 29,5%.

Эбубекир Шахин добавил: «Во многих странах мира публикуемая в рамках интернет-вещания информация контролируется, а ее субъекты — подлежат лицензированию. Наша страна, по показателю демократичности подхода к регулированию интернет-вещания, оставила далеко позади множество европейских стран».