Саратов, , 11:10 — REGNUM

Каждый третий объект по организации школьного питания работает с нарушениями санитарного законодательства РФ, 6 августа сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

По сообщению ведомства, за семь месяцев текущего года по организации питания было проверено более 600 объектов, из них 88% приходится на проверки образовательных организаций, 9% — поставщиков продуктов питания, и 3% — организаторов питания.

«Нарушения выявлены при каждом третьем объекте. Наибольший удельный вес нарушений санитарного законодательства выявлен при проверках организаторов питания (63,6% от проверенных) и поставщиков продуктов питания (51,8% от проверенных). Среди образовательных объектов чаще выявлялись нарушения в дошкольных организациях (40,7% от проверенных) и учреждениях начального профессионального образования (50%)», — говорится в сообщении.

Так, отклонения от гигиенических норм готового питания зарегистрированы в пяти школах и девяти детских садах Алгайского, Новоузенского, Питерского, Краснокутского, Пугачевского, Перелюбского, Ивантеевского и Энгельсского районов.

По всем выявленным в ходе проверки нарушениям сотрудниками Роспотребнадзора были выданы предписания по их устранению. Кроме этого, было возбуждено более 200 дел об административных правонарушениях.

Напомним, что в Саратовской области реализуется три формы организации школьного питания: аутсорсинг, привлечение поставщиков продуктов питания, самостоятельная организация питания штатными работниками образовательного учреждения.