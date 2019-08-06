Кызыл, , 11:08 — REGNUM

В республиках Тува и Алтай выявили нехватку врачей-онкологов. Согласно данным статистического сборника Минздрава России за 2018 год, на 218 тыс. населения Республики Алтай приходится всего шесть онкологов. В соседней Туве проживает 322 тыс. жителей, которых обслуживает 14 врачей.

При этом Тува вошла в число регионов с наиболее низкий заболеваемостью раком. Согласно данным Московского научно-исследовательского онкологического института, в республике зарегистрировано 993,1 случая заболевания раком на 100 тыс. населения. Меньше показатели только в Дагестане.

В то же время, Алтай вошёл в число регионов, где чаще всего онкологию обнаруживают у детей. Впрочем, как сообщало ранее ИА REGNUM, простое обозначение российских регионов, в которых чаще или реже болеют раком не особо важно для понимания причин происходящего.

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