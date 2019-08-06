Курган, , 11:19 — REGNUM

В суды Курганской области с января по июнь 2019 года посетители пытались пронести 1 495 запрещённых предметов. Это почти на 15% меньше, чем в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Зауралью.

В основном посетители судов пытались пронести ножи — 1 091 предмет, 256 единиц газового и травматического оружия, 69 — огнестрельного, 23 — электрошоковых устройств, 56 боеприпасов.

Фактов попыток проноса в здания судов взрывчатых, психотропных веществ, наркотических средств не установлено.