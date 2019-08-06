Донецк, , 10:57 — REGNUM

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство. Об этом заявил начальник отдела ведомства по взаимодействию со СМИ Владислав Седнев.

Читайте также: Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб на Украине

Он уточнил, что расследование уголовного дела пока не завершено и окончательная квалификация будет обозначена только в обвинительном заключении, сообщает РИА Новости.

Также по теме: СКР обвинил Киев в сокрытии информации о гибели журналиста Стенина

Как сообщало ИА REGNUM, российский журналист, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб в районе Донецка в августе 2014 года. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжён на шоссе. Стенин находился в командировке на Украине с мая 2014 года. Он выполнял редакционные задания в Киеве, Донецке, Луганске, Шахтерске, Мариуполе, Славянске и других городах.

Следственный комитет РФ по факту гибели журналиста возбудил уголовное дело. Ранее в СКР заявляли, что официальный Киев намеренно скрывает информацию о гибели Стенина.